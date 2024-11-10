الاحتلال يمنع المواطنين من قطف الزيتون في تل الرميدة وسط الخليل

وطن: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المواطنين في منطقة تل الرميدة وسط الخليل من قطف ثمار الزيتون والدخول الى اراضيهم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال منعت عائلة قنيبي من قطف ثمار الزيتون من أراضيهم في تل الرميدة، واستولوا على ثمار الزيتون، وأجبرتهم على المغادرة.

يذكر أن الاحتلال يواصل منع المواطنين منذ بدء العدوان على شعبنا في السابع من تشرين الأول/أكتوبر عام 2023 من الدخول إلى أراضيهم، لقطف ثمار الزيتون، ما انعكس سلبا على الموسم الذي تضرر بشكل كبير في مختلف المحافظات.