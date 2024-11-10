أربعة شهداء بينهم طفل في قصف للاحتلال على النصيرات والشيخ رضوان

وطن: استشهد أربعة مواطنين بينهم طفل وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف للاحتلال على مخيم النصيرات وحي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين، وإصابة آخرين.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية برج التركماني غرب النصرات.

وأضافت أن طائرة مسيرة للاحتلال من نوع "كواد كابتر" ألقت قنابل على مواطنين في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة ما أدى لاستشهاد طفل (3 سنوات) وإصابة والديه.

وشنت مدفعية الاحتلال قصفا عنيفا على مناطق مشروع بيت لاهيا، وتل الزعتر، ومخيم جباليا شمال القطاع.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى نحو 43,603 شهداء، و102,929 مصابا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، فيما ما زال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا يمكن الوصول إليهم.