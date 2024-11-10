لبنان: أكثر من 20 شهيداً وجرحى جلهم من الأطفال بمجزرة للاحتلال في علمات قضاء جبيل

وطن: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد أكثر من 20 شخصاً وإصابة 6 آخرين، معظمهم من الأطفال، من جرّاء العدوان الإسرائيلي على بلدة علمات قضاء جبيل، شمال بيروت، اليوم.

وقالت مصادر محلية، إنّ فرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن مفقودين تحت أنقاض المنزل الذي دمّره الاحتلال في البلدة.

وفي البقاع، ذكرت مصادر أنّ غارة إسرائيلية استهدفت سهل سرعين، وأخرى استهدفت مدينة بعلبك.

وقد ارتفع عدد الشهداء إلى 3 والجرحى إلى اثنين في الحصيلة النهائية لغارة الاحتلال، ليل أمس السبت، على مشغرة في البقاع الغربي، بحسب ما أكدت وزارة الصحة.

وأشارت الوزارة إلى أنّ الحصيلة النهائية لغارة الاحتلال، أمس السبت، على سحمر في البقاع الغربي، وصلت إلى شهيد و4 جرحى.

من جهتها، قالت مصادر محلية في الجنوب، إنّ غارة إسرائيلية استهدفت أحد الأحياء الشمالية لجديدة مرجعيون.

وأشارت إلى أنّ الاحتلال نفّذ تفجيرات قرب مجرى نهر الوزاني جنوبي قرية الغجر.

كما لفتت إلى أنّ الاحتلال نفّذ غارة من مسيّرة على منطقة واقعة بين كفرتبنيت وأرنون، إضافة إلى قصف مدفعي على بلدتي بيت ليف وأطراف عين إبل.

وفي قضاء صيدا، ذكرت المصادر أن 3 شهداء ارتقوا من الدفاع المدني للهيئة الصحية الإسلامية من جراء غارة استهدفت بلدة عدلون اليوم.

المصدر: "الميادين"