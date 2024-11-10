حزب الله يستهدف قاعدة "شراغا" شمالي عكا وتجمعات عند الحدود.. وإصابات شرقي "نهاريا"

وطن: يواصل حزب الله تنفيذ العمليات ضدّ الاحتلال، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه، في إطار معركة "أولي البأس".

واستهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان، عند الساعة الـ11:08 من صباح اليوم الأحد (بتوقيت بيروت والقدس الشريف)، قاعدة "شراغا"، شمالي مدينة عكا المحتلة، بصلية صاروخية.

استهداف مستوطنات

أما في إطار التحذير الذي وجّهته إلى عدد من مستوطنات الشمال، فاستهدفت بصلية صاروخية "كريات شمونة"، عند الـ9:15 صباحاً، و"إيفن مناحم"، عند الـ11:40 ظهراً، بصلية أخرى من الصواريخ.

وفي عمليات متزامنة، عند الـ11:40 أيضاً، استهدف حزب الله بالصواريخ مستوطنات "شتولا"، "زرعيت" و"شوميرا".

استهداف تجمّعات الاحتلال في المستوطنات

كذلك، شنّت ‏المقاومة، عند الـ10:30 صباحاً، هجوماً بسرب من المسيّرات ‏الانقضاضية، على تجمع لقوات الاحتلال في مستوطنة "أفيفيم"، وأصابت أهدافها بدقة.‏

وبصلية صاروخية أخرى، استهدف حزب الله تجمّعاً آخر للقوات الإسرائيلية في مستوطنة "هغوشريم"، عند الـ12:15 من ليل السبت - الأحد.

استهدافات متتالية لتجمعات الاحتلال في مركبا

عند الحافة الأمامية على الحدود مع فلسطين المحتلة، استهدفت المقاومة، عند الـ10:30 صباحاً، تجمّعاً لقوات الاحتلال بين بلدتي حولا ومركباً شرقاً، عند الحافة الأمامية على الحدود مع فلسطين المحتلة، بصلية صاروخية.

ولاحقاً، عند الـ1:30 من بعد الظهر، ‏استهدفت تجمعاً ثانياً في ‏مرتفع القبع، عند الأطراف الجنوبية الشرقية لمركبا، بصلية صاروخية أخرى.

وبعد 10 دقائق فقط، جدّد حزب الله استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية في مرتفع القبع بالصواريخ. ثم بعد 10 دقائق أخرى، استهدف تجمعاً للمرة الثالثة.

وعند الحدود أيضاً، وفي عملية نفّذتها عند منتصف ليل السبت - الأحد، استهدفت المقاومة تجمّعاً للقوات الإسرائيلية قرب بوابة حسن في محيط بلدة شبعا، بصلية من الصواريخ أيضاً.

اشتباك عند الأطراف الجنوبية الغربية لعيناثا فجراً

إلى جانب ذلك، اشتبك مقاتلو المقاومة مع قوة إسرائيلية حاولت التسلل في اتجاه عيناثا، عند الأطراف الجنوبية الغربية للبلدة، موقعين أفرادها بين قتيل وجريح.

وتمّ الاشتباك مع القوة المتسللة عند الـ3:30 فجراً، بعد رصد المجاهدين تحرّكاتها.

صواريخ نوعية ومسيّرات تحقق أهدافها في تجمعين في "العباد"

الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان أعلن أيضاً عمليةً نفّذها حزب الله مساء السبت، استهدف فيها تجمعاً لقوات الاحتلال في موقع "العباد"، بصلية صاروخية نوعية، أصابت أهدافها بدقة.

ومساء السبت أيضاً، نفّذ حزب الله هجوماً بسرب من المسيّرات الانقضاضية، أصابت أهدافها بدقة، بحيث استهدفت تجمعاً للقوات الإسرائيلية في الموقع نفسه.

3 جرحى في شرقي "نهاريا".. وإصابات مباشرة في "تل حاي" و"شوميرا"

في دولة الاحتلال، وعلى وقع استهدافات حزب الله واستمرار إطلاق الصواريخ من لبنان، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ منطقة حيفا المحتلة ومحيطها والجليل الغربي تشهد "نهاية أسبوع غير هادئة".

وأقرّ إعلام إسرائيلي بوقوع 3 إصابات في مستوطنة "بن عامي"، الواقعة في شرقي "نهاريا"، بعد إطلاق صلية صواريخ ثقيلة نحو المنطقة، حيث سُمع دوي انفجارات.

إضافةً إلى ذلك، وقعت إصابة مباشرة في قاعة الطعام في المنطقة الصناعية في مستوطنة "تل حاي"، في الجليل الأعلى، بينما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية سقوط صاروخ في المنطقة من دون دوي صفارات الإنذار.

وأقرّت أيضاً بتضرّر مبنى في "شوميرا"، في الجليل الغربي، من جراء سقوط صاروخ أطلقه حزب الله.

ودوّت صفارات الإنذار في كل من مستوطنات "أبيريم"، "مرغليوت"، "المنارة"، "كريات شمونة"، "إيفن مناحم"، "شتولا"، "زرعيت"، "شوميرا" و"غرنوت هجليل".

المصدر: "الميادين"