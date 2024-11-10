بنك الإسكان يختتم سلسلة من الدورات التدريبية في مهارات البيع المتقاطع وخدمة العملاء لموظفي الفروع

وطن: في إطار استراتيجية البنك وإيمانه بأهمية الاستثمار بالعنصر البشري، تم تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية في مهارات البيع المتقاطع وخدمة العملاء لموظفي فروع الضفة الغربية (الشمال، الوسط والجنوب) وبالتعاون مع مدربين من المعهد المصرفي الفلسطيني، وذلك بهدف إكساب االموظفين المهارات اللازمة والأدوات الضرورية للإقناع والتأثير والتواصل مع العملاء وتلبية احتياجاتهم لضمان جودة الخدمة.

ومن جانبه أشار المدير الإقليمي للبنك أسامة حرز الله في بيان وصل لوطن نسخة عنه، بأن بنك الاسكان يسعى دائماً إلى تقديم البرامج وورشات التوعية والدورات التدريبية المتنوعة الوجاهية والالكترونية لموظفيه في شتى المجالات، بهدف إبقاء الموظفين على معرفة دائمة بأبرز المستجدات المتعلقة بالخدمات والمنتجات وأفضل الممارسات المصرفية السليمة.

وقد عكست هذه الدورة صورة إيجابية ومشرقة عن بنك الاسكان كمؤسسة مصرفية رائدة تولي موظفيها أولوية قصوى.