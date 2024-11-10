بنك القدس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعززان التعاون لدعم المشاريع الصغيرة

وطن: وقع بنك القدس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) اتفاقية جديدة تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الفلسطينية المتأثرة بالظروف الاقتصادية الصعبة.

حضر التوقيع في العاصمة الأردنية عمان كل من دريد جراب، نائب رئيس مجلس إدارة بنك القدس، ومحمد شاور، الرئيس التنفيذي لبنك القدس ومارك ديفيس، المدير العام للبنك الأوروبي، وعدد من المسؤولين في البنك الأوروبي

وبموجب هذه الاتفاقية تم منح بنك القدس خط ائتمان بقيمة 8 ملايين دولار أميركي ليقوم البنك بإقراضها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما يوفّر لهذه المؤسسات سيولة حيوية للمساعدة في التخفيف من تأثير التحديات الاقتصادية نتيجة الظروف والحرب، التي أضعفت الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير. بالإضافة إلى الحفاظ على استمرارية العمليات التشغيلية في هذه الشركات لتعزيز قدرة القطاع الخاص على الصمود في وجه التحديات الإقتصادية



وقال دريد جراب، نائب رئيس مجلس إدارة بنك القدس: "يسعدنا أن نرى شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تتعمق على مر السنين وسعداء بهذا التعاون المستمر حيث سيمكننا هذا التعاون من تقديم المزيد من الدعم لعملائنا من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومساعدتهم على مواجهة التحديات الحالية التي يمرون بها".

وقال مارك ديفيس، المدير العام للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط: "نحن سعداء للغاية بشراكتنا مع بنك القدس مرة أخرى لدعم الاقتصاد الفلسطيني في هذه الأوقات الصعبة. ونأمل أن يدعم قرضنا لبنك القدس المزيد من الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الضفة الغربية، مما يساعدها على التغلب على الصعوبات الحالية والخروج بشكل أقوى".



من الجدير ذكره أن العلاقة بين بنك القدس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مُمتدة من العام 2019 وتتضمن عدة مشاريع من معاملات التمويل التجاري المدعومة في إطار برنامج تسهيل التجارة التابع للبنك وخط إئتمان لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين الأمر الذي يؤكد على المكانة الرائدة التي يحتلها بنك القدس في القطاع المصرفي محليًا وإقليميًا.



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