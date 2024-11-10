نيران حزب الله ما بعد "تل أبيب"

رام الله - وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، تنفيذها سلسلة من العمليات، من الحدود وصولاً إلى جنوبي "تل أبيب"، وذلك ضمن 27 بياناً عسكريا.

استهداف قواعد عسكرية:

وللمرّة الأولى، استهدفت المقاومة عند الساعة 07:00 من مساء السبت، قاعدة "عين خوزلوت" وهي قاعدة اتصالات عسكرية وتبعد عن الحدود 55 كلم، وتقع جنوبي بحيرة طبريا بهجوم جوي باستخدام سرب من المُسيّرات الانقضاضية، وأصابت أهدافها بدقة.

وأيضاً أعلنت المقاومة الإسلامية السبت، استهدافها للمرّة الأولى مصنع "ملام" العسكري المختصّ بصناعات ترتبط بمنظومات الدفاع الجوّي والصاروخي، ويبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 132 كلم، جنوبي مدينة "تل أبيب"، بصلية من الصواريخ النوعيّة وذلك بعد ظهر يوم أمس الجمعة.

وعند الساعة 06:00 من مساء السبت استهدف حزب الله مربض مدفعية "البغدادي" جنوب غرب كريات شمونة بصلية صاروخية.

وقصفت المقاومة الإسلامية مرابض المدفعية وهي تقوم بالاعتداء على القرى والمدن الجنوبية بالقذائف العنقوديّة، في "هغوشريم" في إصبع الجليل، بصليات صاروخيّة عند الساعة 05:45 مساءً.

وكان حزب الله قد استهدف عند الساعة 03:05 بعد الظهر قاعدة "ميرون" لإدارة العمليات الجوية بصلية صاروخية، وهي قاعدة مهمة لإدارة العمليات الجوية الإسرائيلية.

وعند الساعة 11:00 ظهراً، استهدفت المقاومة قاعدة حيفا التقنية التي تتبع لسلاح الجو الإسرائيلي، وتحوي كليّة تدريب لإعداد تقنيي سلاح الجو بصلية من الصواريخ النوعية بعدما أعلنت اليوم عن استهدافها ظهر يوم أمس الجمعة أيضاً.

وقام مجاهدو المقاومة باستهداف قاعدة "زوفولون" للصناعات العسكرية شمال حيفا بصلية صاروخية عند الساعة 09:00 صباحاً، وهي قاعدة متخصصة بالصناعات العسكرية وتطوير المعدات.

وفي عملية نوعية، قام مجاهدو وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية بإسقاط طائرة "هرمز 450" في جنوب لبنان بصاروخ أرض – جو عند الساعة 08:00 صباحاً.

ونفذت المقاومة الإسلامية عدة عمليات ضد تجمعات وتحركات لجنود الاحتلال، وااستهدفت المقاومة الإسلامية تجمعات لقوات الاحتلال جنوب بلدة مارون الراس بصلية صاروخية عند الساعة 06:45 مساءً، وذلك بعدما شنّت قبل ذلك بـ5 دقائق، هجوماً بسرب من المُسيّرات الانقضاضية على تجمع لـ "جيش" الاحتلال شرقي بلدة مارون الراس وأصابت أهدافها بدقة.

كما استهدفت المقاومة تجمعاً لجنود الاحتلال في مستوطنة المطلة بصلية صاروخية عند الساعة 03:25 بعد الظهر.

وكان حزب الله قد استهدف تجمعّين لقوات الاحتلال في مستوطنة المنارة وموقع العباد بصليات صاروخية عند الساعة 11:30 صباحاً.

وفي الساعة 11:00 صباحاً، استهدفت المقاومة تجمعاً لـ "جيش" الاحتلال في مستوطنة أفيفيم بصلية صاروخية.

استهداف مستوطنات

وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، قام مجاهدو المقاومة بقصف مستوطنة كتسرين بصلية عند الساعة 04:00 بعد الظهر.

وعند الساعة 03:30 بعد الظهر، استهدفت المقاومة مدينة صفد للمرة الثانية بصلية صاروخية، بعدما كانت استهدفتها عند الساعة 12:00 من منتصف ليل الجمعة-السبت بصلية صاروخية.

واستهدفت المقاومة الإسلامية منطقة "الكريوت" شمال حيفا بصلية صاروخية عند الساعة 02:00 ظهراً.

وفي نفس التوقيت، أعادت استهداف مستوطنة معالوت ترشيحا للمرة الثانية بصلية عند الساعة 02:00 ظهراً، بعدما كانت استهدفتها قبل نصف ساعة بصلية من الصواريخ.

وعند الساعة 01:30 ظهراً، قصف حزب الله مستوطنة نهاريا بصلية صاروخية. وفي الساعة 12:45 ظهراً، استهدفت المقاومة مستوطنة برعام بصلية صاروخية.

وقصفت مجاهدو المقاومة مستوطنة كريات شمونة للمرة الثانية بصلية عند الساعة 12:30 ظهراً بعدما كانوا قد قصفوها عند الساعة 07:30 صباحاً بصلية صاروخية.

كما استهدفت المقاومة مستوطنتَي "حتسور هاجليليت" و "روش بينا" بصلية صاروخية لكلٍ منها عند الساعة 11:30 صباحاً.

وعكس ما روّجه الإعلام الإسرائيلي طوال الفترة الماضية، قال مراسل صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم، إنّ "حزب الله أطلق اليوم صواريخ من على الخط الحدودي تجاه مستوطنة إفن مناحم".