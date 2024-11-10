مجزرة جديدة ..٣٢ شهيداً في قصف الاحتلال منزلا بجباليا شمال القطاع

وطن: استشهد، فجر اليوم الاحد، ٣٢ مواطناً في مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي بقصف منزل في في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وافادت مصادر محلية باستشهاد 32 مواطنا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل عائلة علوش في شارع غزة القديم بجباليا البلد شمال قطاع غزة.

وفي السياق، استشهد 5 مواطنين وأُصيب آخرون فجر اليوم بقصفٍ طال أحد المنازل بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

ودخلت حرب الإبادة الجماعية التي تشنها دولة الاحتلال على قطاع غزة، يومها الـ401 تواليًا، وسط استمرار ارتكاب المجازر ونسف المنازل على رؤوس ساكنيها وفرض حصار مطبق لا سيما على مناطق شمال القطاع.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 43,552 شهيدا و 102,765 مصابا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023 الماضي، وفقا لمعطيات وزارة الصحة، أمس السبت.