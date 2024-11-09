اليمن: عدوان أميركي - بريطاني بـ3 غارات على صنعاء

وطن: أفادت مصادر في صنعاء بأن العدوان الأميركي-البريطاني شنّ 3 غارات على العاصمة اليمنية.

وأضاف أن الغارات شملت منطقتي النهدين والحفا عند الناحيتين الجنوبية والشرقية لصنعاء.

وتأتي الغارات بعد يوم واحد من إعلان القوات المسلحة اليمنية استهداف قاعدة "نيفاتيم" في الأراضي الفلسطينية المحتلة بصاروخ فرط صوتي من نوع "فلسطين 2".

وفي أول تعليق يمني على هذا الاعتداء، قال عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله"، حزام الأسد، إن: "العدوان الأميركي - البريطاني على بلادنا لن يزيد شعبنا إلا عزيمة وإصراراً على مواصلة الدعم والإسناد لأهلنا في غزة ولبنان"، مؤكداً أن "الرد قادم وفي سياق المواجهة المتواصلة مع قوى الشر والعدوان".

وجاء في بيان المسيرات المليونية في اليمن، أمس الجمعة، أنه "لن يستطيع الأعداء ثنينا عن موقفنا الإيماني والمبدئي المساند للشعبين الفلسطيني واللبناني".

وكان قائد "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، قد أكد في خطابه الخميس الماضي، "أنه ليس بمقدور بايدن ولا ترامب أن توقف عملياتنا العسكرية المساندة لغزة، بل أننا نتجه لتصعيد عملياتنا بشكل أكبر وأقوى مما مضى".

ويتعرض اليمن لعدوان أميركي وبريطاني وإسرائيلي مباشر بعد إعلانه فتح جبهة إسناد المقاومة في غزة ثم لبنان.