الاحتلال يحتجز طفلة من إذنا غرب الخليل

وطن: احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، طفلة من بلدة إذنا غرب الخليل.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "اللية" في بلدة إذنا، وداهمت منزل المواطن جهاد الطميزي، وقامت بتفتيشه والتنكيل بسكانه، وإلقاء قنبلة صوت بداخله، قبل أن تقوم باحتجاز طفلته شذى (16 عاما)، في البرج العسكري المقام عند مدخل البلدة، حيث أفرج عنها لاحقا.

وفي ذات السياق، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل بلدة بيت عوا غرب الخليل، وأوقفت مركبات المواطنين وأخضعتهم للفحص والتفتيش، ما تسبب في إعاقة حركتهم وتنقلهم، دون أن يبلغ عن اعتقالات.