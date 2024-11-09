المقاومة تستهدف آليات الاحتلال شمالي غزة.. وتشن هجوماً صاروخياً على "كيسوفيم"

وطن: أعلنت كتائب الشهيد عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، استهدافها جرافة عسكرية صهيونية من نوع "D9" بقذيفة "RPG" في حي القصاصيب في جباليا شمال قطاع غزة.

كما وقصفت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية الفلسطينية، بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين موقع "كيسوفيم" العسكري برشقة صاروخية، رداً على جرائم الاحتلال ودفاعاً عن الشعبين الفلسطيني واللبناني.

بدورها، عرضت كتائب شهداء الأقصى مشاهد من استهداف مستوطنة "نتيف هعسراه" برشقة صاروخية من نوع "107".



وأعلن المتحدّث باسم قوات الشهيد عمر القاسم الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أبو خالد بأنّ قواته "تواصل التصدّي لقوات الاحتلال في أنحاء قطاع غزة وخصوصاً في شمالي القطاع".

وتابع أبو خالد أنّ قوات الشهيد عمر القاسم تخوض معارك مع قوات الاحتلال من مسافة صفر، وتتصدّى لآليات العدو ودورياته، ملحقةً بها خسائر فادحة.

وأشار إلى أنّ الاشتباكات مع الاحتلال جرت باستخدام الأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع والأفراد والعبوات الناسفة، معلناً عن أنّ قوات الشهيد عمر القاسم نجحت في زرع متفجّرات في عدد من الطرق التي يسلكها جنود الاحتلال.

وفي إطار التعاون بين أجنحة المقاومة العسكرية، أعلن أبو خالد عن أنّ قوات الشهيد عمر القاسم بالتعاون مع كتائب القسام أوقعتا دوريةً مؤللة لجيش الاحتلال في كمين في حي الشجاعية، وكذلك، استهدفتا الدورية بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل، ما أدى إلى إحراق عددٍ من الآليات وإصابة من فيها.







