الاحتلال يطلق الرصاص والغاز السام صوب منازل المواطنين في مخيم الفوار

وطن: أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب منازل المواطنين في مخيم الفوار جنوب الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال المتمركزة في البرج العسكري المقام على الطريق الرئيسي القريب من مخيم الفوار، اقتحمت مدخل المخيم باتجاه النادي، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات أو مداهمات للمنازل.

يذكر أن قوات الاحتلال تغلق مدخل المخيم بالبوابات الحديدية منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، وتمنع تنقل المواطنين من خلاله، ما يجبرهم على سلوك طرق بديلة عبر الجبال، وعرة وطويلة وخطرة بسبب ملاحقة جنود الاحتلال.