لبنان: مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال في البقاع.. وحصيلة شهداء العدوان ترتفع إلى 3136

وطن: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على البلاد إلى 3136 شهيداً و13979 جريحاً، مشيرةً إلى أنّ حصيلة عدوان أمس الجمعة سجّلت 19 شهيداً و91 جريحاً.

وكثّف الاحتلال قصفه، في الساعات الماضية من اليوم السبت، على مناطق البقاع، حيث أكد مصادر لبنانية ارتقاء 10 شهداء، في حصيلة لا تزال أولية، في مجزرة إسرائيلية في بلدة الكنيسة في البقاع الشمالي.

وأشارت إلى أنّ عمليات رفع الأنقاض لا تزال مستمرة في مكان المجزرة في بلدة الكنيسة، متحدثاً عن وجود شهداء وجرحى في الغارات الأخيرة التي استهدفت عدداً من بلدات البقاع الشمالي.

وأفادت بأنّ طيران الاحتلال شنّ غارة على بلدة حدث بعلبك، وغارة على حي تل الأبيض شمال مدينة بعلبك، واستهدف بغارة أيضاً محيط قصرنبا في البقاع الأوسط.

قصف نقاط المسعفين

في الجنوب، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن الحصيلة الأولية لغارة الاحتلال على بلدة حناوية، قضاء صور، أدت إلى سقوط 5 شهداء.

وأعلن المركز أن غارات الاحتلال على بلدتي دير قانون رأس العين وعين بعال استهدفت نقاط تجمع المسعفين، وأدت إلى 6 شهداء وإصابة اثنين في البلدة الأولى، وإلى جرحى 3 في البلدة الثانية.

وأكدت المصادر ذاتها ارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على صور يوم أمس إلى 17.

بدورها، أكدت الوكالة الوطنية للإعلام أنّ الاحتلال استهدف منزلاً في بلدة البازورية، وأضافت الوكالة أنّ الاحتلال شنّ غارات على بلدات: صريفا، حانين، كفرا، صربين، ورشاف، واستهدف بالقصف المدفعي بلدة كونين.



المصدر: الميادين