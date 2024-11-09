ربى محمد تكتب لوطن: أحداث أمستردام وتحوّلات الرأي العام العالمي: بداية عصر جديد من الوعي ضد الظلم

لم تكن أحداث أمستردام مجرد اشتباكات بين مشجعي نادي أياكس الهولندي ونادي مكابي تل أبيب الصهيوني، بل هي رمز لتحولات أعمق في وعي الشعوب تجاه قضايا الظلم والاضطهاد، خاصةً مع مشاهد القمع العلني في فلسطين ولبنان التي تتصدر وسائل الإعلام بشكل غير مسبوق. تجاوزت الشعوب اليوم قدرتها على التحمل، إذ باتت ترى مشاهد الإبادة الجماعية تُبث مباشرة، ومعها ازدادت الحاجة لموقف عالمي يتسم بالعدالة والإنسانية وينبذ ازدواجية المعايير.

ما يميز أحداث أمستردام أن مشجعي فريق الصهاينة لم يكتفوا بتشجيع فريقهم، بل مارسوا استفزازات علنية وصلت إلى حد تمزيق الأعلام الفلسطينية وترديد شعارات عنصرية تدعو إلى قتل العرب وإبادة أطفال غزة. هذه التصرفات لم تكن حوادث عفوية، بل تمثل جزءاً من ثقافة متجذرة في عقلية الاحتلال، تسعى إلى فرض رواية مضللة عن “الضحية” و”الجلاد” عبر التشكيك بمشروعية التضامن مع الفلسطينيين والتغطية على قمعهم. هنا يأتي دور الإعلام الصهيوني، الذي يوجه الأنظار بعيداً عن هذه الحقائق ويعزز ادعاءات الضحية، محاولاً التأثير على الرأي العام وإقناع العالم بمظلومية مزعومة.

لكن تكرار سردية الضحية بات يفقد تأثيره، إذ أصبحت الشعوب تدرك ازدواجية الخطاب وتواجهه بوعي متزايد، خاصةً بين الأجيال الشابة التي أصبحت ترى الأمور بشكل أكثر شفافية وتتحرك بعيداً عن التصنيفات العنصرية والدينية التقليدية. أسئلة كثيرة بدأت تتصاعد في الشارع الأوروبي، تتحدى هذه السردية: كيف يُتهم كل من ينتقد الاحتلال بمعاداة السامية، بينما يُغض الطرف عن عنصرية واضحة ضد العرب والمسلمين؟ لم يعد هذا التضامن مع الفلسطينيين مجرد موقف سياسي، بل أصبح جزءًا من نضال عالمي من أجل الحق والعدالة.

لقد أكدت أحداث أمستردام أن السردية الصهيونية التقليدية بدأت تفقد بريقها أمام شعوب العالم، التي تقف اليوم عند مفترق طرق. في ظل هذا التحول، بدأت تتشكل جبهة شعبية عالمية تقف ضد العنصرية والاضطهاد، مقتدية بحركات تاريخية مثل مقاطعة النظام العنصري في جنوب أفريقيا، إذ أصبح الوعي العالمي بالظلم والتمييز محركًا قويًا للمطالبة بالتغيير والتحرر. وبذلك، يبدو أن العالم يتجه نحو مستقبل تتحد فيه الشعوب ضد قوى الظلم، ساعيةً إلى بناء عالم أكثر عدلاً وإنسانية.

قد تكون أحداث أمستردام شرارة لموجة أوسع من الوعي العالمي، حيث بدأ الناس يربطون بين ما يحدث في ملاعب كرة القدم وبين صراع أعمق يخص حقوق الإنسان. وإذا استمرت هذه اليقظة الشعبية، فإننا قد نشهد تحولاً في ميزان القوى الأخلاقي على الساحة الدولية، يؤدي إلى مواجهة أوسع للظلم أينما كان، وتحقيق تحولات جذرية في القيم الإنسانية.