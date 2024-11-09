حزب الله ينشر مشاهد استهداف جنود الاحتلال في "مسكفعام" ومحيط مارون الرأس بصواريخ ومسيّرات

وطن: نشر حزب الله اليوم السبت، مشاهد من استهدافه لتحشّدات "جيش" الاحتلال في مستوطنة "مسكفعام" ومحيط بلدة مارون الراس على الحدود اللبنانية الجنوبية يوم أمس.

ويظهر في الفيديو والذي تبلغ مدّته نحو الدقيقة وربع الدقيقة، مسحاً جغرافياً لموقع مستوطنة "مسكفعام" الحدودية، والمقابلة لبلدة العديسة اللبنانية، ومن ثمّ لحقها استطلاع جويّ للهدف، يكشف تحشّدات جنود الاحتلال، الذين يتخذون من منازل المستوطنين ملجأ لهم.

وتبع المسح الجوّي، تجهيز صلية الصواريخ التي تم إطلاقها نحو هدفها داخل المستوطنة.

وأظهر الفيديو أيضاً مسحاً جوياً لخلة البستان في محيط بلدة مارون الرأس الحدودية، التي تبيّن تحشّدات "جيش" الاحتلال، ومن ثمّ شنّت المقاومة هجوماً جوّياً بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة والتي أصابت أهدافها بدقّة.

ونقلت "القناة 12" العبرية يوم أمس الجمعة، أن "غضباً شديداً" يسود في أوساط مستوطني شمال فلسطين المحتلة بخصوص ما يقوله قادة "جيش" الاحتلال، "حول إمكانية عودتهم إلى المستوطنات في ظل الرشقات الصاروخية المستمرة من قبل حزب الله".

وقالت "القناة 12" إن "حزب الله يحافظ على قدراته الصاروخية وهي ستبقى بعد نهاية المعركة الحالية"، مضيفة "يجب التذكير أنه حتى بعد انتهاء هذه المعركة وعودة سكان الشمال، المؤسسة الأمنية والعسكرية لا تستطيع ضمان عدم إطلاق صواريخ من لبنان".

ونشر حزب الله فاصل تحت عنوان "بيننا وبينكم الميدان" يعرض فيه مقارنة تاريخية في التوغل البري الإسرائيلي في جنوب لبنان، لتصوير أنّه وبعد 40 يوم على بدء المعركة البريّة، لازال العدو يقاتل في أطراف القرى الحدودية ولم يستطع تجاوزها بسبب تصدّي المقاومة.



