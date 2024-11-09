مستوطنون يقتحمون خربة "الفخيت" في مسافر يطا

وطن: اقتحمت مجموعة من المستوطنين، مساء اليوم السبت، خربة الفخيت، في مسافر يطا جنوب الخليل.

وذكر الناشط أسامة مخامرة، أن مجموعة من المستوطنين اقتحموا خربة الفخيت، وقاموا بجولات استفزازية في محيط منازل المواطنين، كما داهموا مدرسة الخربة وتجولوا في ساحاتها وأروقتها، قبل أن يتوجهوا إلى البؤرة الاستيطانية التي أقيمت على أراضي المواطنين في منطقة "الحلاوة" القريبة من الخربة.

وكانت مجموعة مسلحة من المستوطنين قد أقامت الشهر الماضي، وبحماية من جيش الاحتلال، بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين في منطقة "الحلاوة"، وأنشأوا فيها مزرعة للأغنام.

وأضاف مخامرة ان تلك البؤرة الاستيطانية أصبحت مركزا ينطلق منه المستوطنون للاعتداء على المواطنين وحقولهم وممتلكاتهم، وفي أقل من أسبوع رصدت ثلاثة اعتداءات، أسفرت عن إصابات في صفوف المواطنين، وإتلاف وتدمير عدد كبير من المزروعات والأشجار المثمرة، بالإضافة الى الاستيلاء على آبار للمياه وسرقة كل ما يجدونه من ممتلكات للمواطنين.