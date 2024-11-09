"الديمقراطية" تزف الرفيق البطل أدهم المصري الذي ارتقى شهيدا اليوم في بلدة عقايا وهو يتصدى لقوات الاحتلال

وطن: نعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الشهيد أدهم زايد المصري (25 عام)، الذي ارتقى اليوم شهيدا في بلدة عقابا شمال غرب مدينة طوباس.



وفي بيان وصل لوطن نسخة عنه:

تنعى الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الشهيد الرفيق البطل المقاوم المطارد أدهم زايد المصري ( 25 عام)، الذي ارتقى اليوم شهيدا في بلدة عقابا شمال غرب مدينة طوباس.



وذلك إثر محاصرة منزله واشتباكه لعدة ساعات مع جيش الاحتلال التي داهمت البلدة برفقة قوات خاصة ، والذي رفض تسلسم تفسه وظل يقاتل حتى الرصاصة الأخيرة إلى أن استشهد ، ومن ثم تم اختطاف جثمانه من قبل قوات الاحتلال.

وقالت الجبهة في بيانها: ونحن نزف الشهيد الرفيق أدهم الذي التحق بقافلة الشهداء الطويلة من شهداء الجبهة والثورة والمقاومة، فإننا نؤكد ونجدد العهد للرفيق أدهم ولكل شهداء شعبنا بالمضي قدما على الطريق الذي عبّدوه بدمائهم ، طريق النضال حتى كنس الاحتلال والنصر المظفّر وتجسيد الاستقلال الناجز.



وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد على أن وصية الشهداء المتمثلة باستعادة الوحدة الوطنية ومواصلة المقاومة بأشكالها المختلفة، تتطلب قبل كل شيء من القيادة السياسية للسلطة، ومن الكل الوطني الإرتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية، واستجماع عناصر القوة لدي الشعب الفلسطيني من خلال تبني استراتيجية وطنية كفاحية حتى يكون على مستوى التحديات التي تواجهة قضيتنا الوطنية.



