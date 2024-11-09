عمليات مشتركة للمقاومة في غزة: إيقاع دوريات الاحتلال بكمائن واستهداف المستوطنات

وطن: تواصل المقاومة في قطاع غزة، لليوم الـ400 على التوالي، تصدّيها لقوات الاحتلال الإسرائيلي، منفّذةً عمليات استهداف لتحشيدات الاحتلال في القطاع والمستوطنات المحيطة.

وأعلن المتحدّث باسم قوات الشهيد عمر القاسم الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أبو خالد بأنّ قواته "تواصل التصدّي لقوات العدو في أنحاء قطاع غزة وخصوصاً في شمالي القطاع".

وتابع أبو خالد أنّ قوات الشهيد عمر القاسم تخوض معارك مع قوات الاحتلال من مسافة صفر، وتتصدّى لآليات العدو ودورياته، ملحقةً بها خسائر فادحة.

وأشار إلى أنّ الاشتباكات مع الاحتلال جرت باستخدام الأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع والأفراد والعبوات الناسفة، معلناً عن أنّ قوات الشهيد عمر القاسم نجحت في زرع متفجّرات في عدد من الطرق التي يسلكها جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وفي إطار التعاون بين أجنحة المقاومة العسكرية، أعلن أبو خالد عن أنّ قوات الشهيد عمر القاسم بالتعاون مع كتائب القسام أوقعتا دوريةً إسرائيليةً مؤللة في كمين في حي الشجاعية، وكذلك، استهدفتا الدورية بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل، ما أدى إلى إحراق عددٍ من الآليات وإصابة من فيها.

وأيضاً، أعلن أبو خالد وبالتعاون مع كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني قصف تجمّعٍ لقوات الاحتلال الإسرائيلي في "نتيف عتسراه" برشقةٍ صاروخية، أصابت أهدافها.

بدورها، عرضت كتائب شهداء الأقصى مشاهد من استهداف مستوطنة "نتيف هعسراه" برشقة صاروخية من نوع "107".

وأمس، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنّها دكّت بالاشتراك مع كتائب عمر القاسم قوات "جيش" الاحتلال جنوب شرق حي الشجاعية بمدينة غزة بقذائف الهاون.

واستهدفت أيضاً، كتائب القسام ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "تاندوم" قرب مسجد الأمين محمد شرق مخيم جباليا شمال القطاع.

من جانبها، دمّرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، آلية "ميركافا" بتفجير عبوة ثاقب شديدة الانفجار قرب بركة أبو راشد وسط مخيم جباليا، وأعلنت عن أنها قصفت تمركزاً لجنود الاحتلال على خط الإمداد في محور "نتساريم" بقذائف الهاون.