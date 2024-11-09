البنك الإسلامي الفلسطيني يعقد ورشة عمل حول الأمن السيبراني

وطن: عقد البنك الإسلامي الفلسطيني ورشة عمل حول الأمن السيبراني ومفهومه وأهميته وطبيعة التهديديات الحالية في هذا المجال، وذلك بمشاركة رئيس وأعضاءِ مجلس إدارة البنك والمدير العام والإدارة التنفيذية ومدراء الدوائر، وقدمها الخبير في مجال الأمن السيبراني ربيع بركات.

وقال رئيس لجنة المخاطر في مجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني أشرف ياسين إن الأمن السيبراني يعتبر أحد أكثر المواضيع أهمية في الخدمات المصرفية الحديثة نظراً للمستوى العالي من البيانات الحساسة والأصول المالية في ظل التحول الرقمي المتنامي وضرورة التعامل الفعال مع التهديدات السيبرانية.

وأكد ياسين على الاهتمام الكبير بهذا الموضوع من قبل مجلس الإدارة بالتعاون مع الإدارة التنفيذية؛ لتفادي أي مخاطر قد تنجم عنه وذلك من خلال بناء منظومة متكاملة لإدارة مخاطر الأمن السيبراني.

بدوره قال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي إنه وبالتوازي مع الخدمات الرقمية المتميزة التي أطلقها البنك في السنوات الأخيرة، تم بذل جهود كبيرة في مجال الأمن السيبراني وجرى تحقيق العديد من الإنجازات سواء في مجال البنية التحتية أو الأنظمة والسياسات المعمول بها في هذا المجال.

وأضاف السعدي:" الجهود التي بذلناها في البنك ساهمت في تعزيز أمن وحماية بيانات وحسابات عملائنا ونتيجةً لها حصلنا على كثير من الشهادات العالمية مثل شهادة الالتزام بمعايير أمن بيانات البطاقات PCI-DSS ، وكل ذلك لم يكن ليتحقق لولا الدعم المستمر من مجلس الإدارة والتعاون الحثيث من كافة المستويات الإدارية في البنك وبإشراف هيئة الرقابة الشرعية".

وبين السعدي أن البنك عمل أيضاً على إطلاق العديد من برامج التوعية الداخلية والخارجية بما يخص المواضيع المتعلقة بالأمن السيبراني نظراً للأهمية الكبيرة للتوعية في مواجهة التهديدات السيبرانية المتعددة المتغيرة باستمرار.

من جانبه قدم بركات للمشاركين في الورشة عرضاً حول أبرز التهديدات الحالية في مجال الأمن السيبراني والطرق الفعالة لمواجهتها والمخاطر التي قد تسفر عنها.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني بالتميز في تقديم الحلول المصرفية والاستثمارية العصرية والآمنة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يضع استراتيجية مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدماتٍ رقمية رائدة مثل مركز الاتصال الرقمي، وخدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل، والتي تقدم باقةً مميزة من الخدمات المصرفية من خلال بيئةٍ سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، ويعتبر البنك أوسع شبكة مصرفية إسلامية في فلسطين تضم 43 فرعاً ومكتباً و100 صرافٍ آلي.

