حزب الله يُسقط "هرمز 450".. ويستهدف "الكريوت" شمالي حيفا بالصواريخ

وطن: في إطار عملياتها المتواصلة ضدّ الاحتلال الإسرائيلي، ضمن معركة "أولي البأس"، أسقطت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، مسيّرةً من نوع "هرمز 450"، بحيث استهدفتها وحدة الدفاع الجوي بصاروخ "أرض - جو"، عند الـ8:00 من صباح اليوم السبت (بتوقيت بيروت والقدس الشريف).

وسقطت المسيّرة الإسرائيلية في بلدة دير سريان، ليقوم الطيران الحربي التابع للاحتلال عقب ذلك بالإغارة عليها.

إضافةً إلى ذلك، استهدف حزب الله منطقة "الكريوت"، شمالي مدينة حيفا المحتلة، بصلية من الصواريخ عند الـ2:00 من بعد الظهر.

وفي عمليتين متزامنتين، عند الـ11:30 صباحاً، استهدفت المقاومة تجمعين لقوات الاحتلال، كلاً بصلية صاروخية؛ الأول في مستوطنة "المنارة"، والثاني في موقع "العباد".

أما عند الـ12:45 ظهراً، فاستهدف حزب الله مستوطنتي "نهاريا" و"برعام"، بصليتين من الصواريخ أيضاً.

واستهدف "معالوت" في الجليل بصلية صاروخية، عند الـ1:30 من بعد الظهر، ليعيد ذلك بعد نصف ساعة عند الـ2:00، وذلك في إطار التحذير الذي وجّهه إلى عدد من مستوطنات الشمال.

تُضاف هذه العمليات إلى أخرى أعلنها الإعلام الحربي للمقاومة في وقت سابق، شملت استهداف قاعدة "زوفولون" للصناعات العسكرية، شمالي مدينة حيفا المحتلة (عند الـ9:00 صباحاً)، مستوطنة "كريات شمونة" (عند الـ7:30 صباحاً) ومدينة صفد المحتلة (عند منتصف الليل)، بصليات صاروخية.

وأكد حزب الله أنّ هذه العمليات تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته، ودفاعاً عن لبنان وشعبه.

وفي دولة الاحتلال، تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار بجنون في الجليل الغربي، وصولاً إلى "نهاريا"، بعدما أقرّت سابقاً بسقوط صاروخ قرب "كريات بياليك"، الواقعة شمالي حيفا المحتلة.

ومنذ الصباح، تم تفعيل صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات الشمالية، حيث دوّت في: "أفيفيم"، "يرؤون"، "بيريا"، "بار يوحاي"، "كديتا"، "دلتون"، و"الجش"، "كريات شمونة"، "تل حي"، "المطلة"، "مسكاف عام" و"كفار جلعادي".

كما دوّت في "معالوت"، "مرغليوت"، "برعام"، "بتست"، "شلومي"، "روش بينا"، صفد والريحانية.