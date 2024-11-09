حزب الله يستهدف قاعدة "زوفولون" شمالي حيفا ومدينة صفد

وطن: تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان شنّ العمليات النوعية ضدّ الاحتلال الإسرائيلي، ضمن معركة "أولي البأس"، مستهدفةً قواعد وتجمعات "جيش" الاحتلال شمالي فلسطين المحتلة، وفي عمق الأراضي المحتلة.

وفي أولى العمليات التي أعلنتها، اليوم السبت، استهدف مقاتلو المقاومة الإسلامية ‏ عند الساعة الـ 9 من صباح اليوم السبت (بتوقيت بيروت والقدس الشريف)، قاعدة "زوفولون" للصناعات العسكرية، شمالي مدينة حيفا، بصليةٍ صاروخية.

واستهدف مقاتلو المقاومة أيضاً عند الساعة الـ 12 من ليل الجمعة - السبت، مدينة صفد المحتلة، بصليةٍ صاروخية.

وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدفت عند الساعة الـ 07:30 صباحاً، مستوطنة "كريات شمونة"، بصليةٍ صاروخية.

وتأتي هذه العمليات دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان ‌‏وشعبه.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر محلية، برصد صليتين صاروخيتين أُطلقتا من لبنان في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت انطلاق صلية صاروخية في اتجاه إصبع الجليل.

في غضون ذلك، أقرّت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صاروخ بالقرب من "كريات بياليك" قرب حيفا.

ودوّت صفارات الإنذار في صفد وعكا وخليج حيفا و"الكريات"، وأيضاً في مستوطنات "كريات شمونة" و"المنارة" وتل حي والمطلة والجليل الأعلى و"مسكاف عام" و"كفار غلعادي" في إصبع الجليل.

وأمس الجمعة، نفّذ حزب الله مزيداً من العمليات ضدّ الاحتلال، شملت عمليات التصدي لمحاولات تسلل الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار "جيش" الاحتلال الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة.

المصدر: "الميادين"