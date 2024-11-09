الاحتلال يمنع المزارعين من قطف ثمار الزيتون في ديراستيا غرب سلفيت

وطن: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المزارعين من قطف ثمار الزيتون في بلدة ديراستيا غرب سلفيت.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أجبرت المزارعين على مغادرة أراضيهم في منطقة القعدة شمال البلدة، بحجة أن المنطقة عسكرية مغلقة.

وفي السياق، أطلق حارس مستوطنة "رفافا" الرصاص الحي صوب المزارعين، الذين يقطفون ثمار الزيتون في منطقة المعاريض.

الجدير بالذكر أن الاحتلال ومستوطنيه هاجموا المزارعين يوم أمس في المناطق ذاتها، وحاولوا الاعتداء عليهم، وأجبروهم على مغادرة المكان، وتهديدهم بعدم العودة إليها.