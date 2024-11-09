البنك العربي أول بنك يتيح خدمة إيداع الشيكات الإلكترونية للشركات

وطن: أطلق البنك العربي خدمة إيداع الشيكات عن بُعد عبر منصة البنك الإلكترونية الخاصة بمعتمديه من قطاع الشركات "عربي كونكت"، ليكون بذلك أول بنك في فلسطين يتيح هذه الخدمة للشركات. ويأتي إطلاق هذه الخدمة لاحقاً لخدمة "الإيداع النقدي الذكي" التي أطلقها البنك العربي مؤخراً، والتي تتيح لمعتمديه من الشركات إيداع الأموال والتحصيلات النقدية بمنتهى السهولة والأمان من خلال جهاز إيداع ذكي يتم تزويده للشركات التي يتعاقد معها البنك. وتتماشى هذه الخدمات مع حرص البنك الدائم على تطوير خدماته المصرفية ومواكبة متطلبات قطاع الأعمال ضمن أعلى مستويات الكفاءة والفعالية.

ومن خلال هذه الخدمة الجديدة، يتيح البنك العربي لمعتمديه من قطاع الشركات ميزة تقديم الشيكات المراد تحصيلها وإيداعها عن بعد وذلك باستخدام تقنية المسح الضوئي من خلال أجهزة مسح ضوئي متخصصة ومن ثم تقديمها إلى البنك إلكترونياً عبر منصة "عربي كونكت" ليتم تدقيقها وإرسالها للتحصيل من خلال خدمة المقاصة الإلكترونية للشيكات (ECC). وتشمل هذه الخدمة كل من الشيكات المسحوبة على معتمدي البنك العربي في فلسطين والشيكات المسحوبة على البنوك المحلية الأخرى، علماَ أنه يتم العمل على تقديم أصل الشيكات في يوم العمل التالي لتاريخ تقديم الشيك إلكترونياً من خلال شركة النقل المعتمدة من البنك العربي.

وتضمن الخدمة الجديدة توفير الوقت والجهد والسرعة في عمليات تحصيل الشيكات، وتسهيل عمليات المتابعة والمطابقة للمعتمدين، وتزويدهم بآلية إلكترونية رقمية متكاملة تمكنّهم من تتبّع حالة الشيكات والتحقّق من تواريخ استحقاقها وتوفير التقارير والكشوفات اللازمة لذلك، بالإضافة إلى استخراج صور الشيكات دون الحاجة للرجوع إلى البنك.

وفي تعليقه على إطلاق هذه الخدمة، قال السيد يوسف السعدي – مدير دائرة الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات المالية في البنك العربي - فلسطين-: "يشكل إطلاق هذه الخدمة الجديدة والتي تعتبر الأولى من نوعها في فلسطين خطوة رائدة تعكس التزام البنك بتبني أحدث الحلول التكنولوجية على صعيد الصناعة المصرفية وتوظيفها لإثراء تجربة معتمديه من الشركات وبما يلبي احتياجات هذا القطاع الحيوي." وأضاف: "تعد خدمة إيداع الشيكات الإلكتروني بخطوات بسيطة وسريعة إضافة نوعية ضمن سلسلة الخدمات الرقمية المميزة التي يوفرها البنك العربي عبر منصة "عربي كونكت" لتقديم تجربة مصرفية متطورة من شأنها توفير الوقت والجهد وإتاحة الفرصة لإيداع الشيكات عن بُعد دون الحاجة لمراجعة البنك كما هو الحال في خدمة الإيداع الذكي للأموال لقطاع الشركات التي أطلقها البنك مؤخراً".

الجدير بالذكر أن منصة "عربي كونكت" من البنك العربي تقدم العديد من المميزات التي صُمّمت لتمنح معتمدي قطاع الشركات المزيد من المرونة والراحة، لإتمام معاملاتهم المصرفية في أي وقت ومن أي مكان. ومن أهم ميزات المنصة: الاطلاع والرقابة المستمرة على حساباتهم، إدارة الحسابات المحلية والخارجية، إدارة المدفوعات والسيولة والرواتب، وغيرها. وتعد منصة "عربي كونكت" واحدة من أبرز الحلول التكنولوجية الرائدة على صعيد قنوات الخدمات المصرفية الرقمية المخصصة لقطاع الشركات والتي صممت لتواكب أحدث المستجدات في الصناعة المصرفية.