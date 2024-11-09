المقاومة في العراق تهاجم هدفين إسرائيليين شماليّ فلسطين المحتلة

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم السبت، مهاجمتها هدفين للاحتلال في شمالي فلسطين المحتلة.

وفي بيانها الأول، أكدت ضربها هدفاً حيوياً في شمالي فلسطين المحتلة، عبر الطيران المسير.

وقي بيان ثانٍ، أعلنت مهاجمتها هدفاً عسكرياً في شمالي فلسطين المحتلة، عبر الطيران المسيّر أيضاً.

وشدّدت على أن هاتين العمليتين تأتيان "استمراراً في نهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحقّ المدنيين، من أطفال ونساء وشيوخ".

وأكدت استمرارها في "دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وأمس الجمعة، أعلنت المقاومة العراقية استهدافها 5 مواقع للاحتلال في فلسطين المحتلة.