قوات الاحتلال تقتحم عقابا شمال طوباس وتحاصر منزلا

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، بلدة عقابا، شمال مدينة طوباس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات خاصة من جيش الاحتلال تسللت إلى بلدة عقابا وحاصرت منزلا، وسط تحليق لطيران الاستطلاع في أجواء محافظة طوباس.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى البلدة، وانتشرت في أحيائها.

واندلعت اشبتاكات مسلحة بين المقاومة وقوات الاحتلال بعد محاصرة منزل في بلدة عقابا شمال طوباس.

وقالت كتيبة طوباس في سرايا القدس: يخوض مقاتلونا معارك ضارية مع قوات العدو محيط المنزل المحاصر بعقابا ويمطرون قوات المشاة وتمركزات القناصة بزخات كثيفة من الرصاص.

يتبع...