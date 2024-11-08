الإعلام الحربي اليمني ينشر مشاهد إسقاط طائرة أميركية من نوع "MQ9" بمحافظة الجوف

وطن: نشر الإعلام الحربي اليمني مشاهد إسقاط طائرة أميركية من نوع "MQ9" بصاروخ أرض - جو محلي الصنع، وذلك في أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء اليتمة بمحافظة الجوف.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، قد أعلن، في وقت سابق اليوم، إسقاط الدفاعات الجوية الطائرة الأميركية "MQ-9"، فجر اليوم".

وبذلك، تكون الدفاعات الجوية اليمنية نجحت في إسقاط 12 طائرة من نوع "MQ-9" الأميركية، خلال معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس"، بحسب العميد سريع.

وأكّد سريع أنّ "اليمن مستمرّ في إسناد الشعبين الفلسطيني واللبناني، عبر استمرار فرض الحصار البحري على العدو، ومن خلال العمليات العسكرية الإسنادية".

وشدّد أيضاً على أنّ "العمليات لن تتوقف إلاّ بعد وقف العدوان، ورفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف العدوان على لبنان".