إصابات في اعتداء قوات الاحتلال على مواطنين شرق مدينة الخليل

وطن: أصيب مواطنون، مساء اليوم الجمعة، بجروح ورضوض، خلال احتجاز قوات الاحتلال، عددا من المواطنين وعائلاتهم في منطقة الراس القريبة من واد الحصين شرق مدينة الخليل.

وقالت جمعية الهلال الأحمر ومصادر محلية إن قوات الاحتلال احتجزت مواطنين ونكلت بهم، ما أدى لإصابة مواطن بجروح في الرأس، وآخرين برضوض.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال احتجزت عددا من المواطنين وعائلاتهم بينهم أطفال ونساء، شرق مدينة الخليل، أثناء محاولتهم الوصول إلى منازلهم في تلك المنطقة، واعتدت عليهم بالضرب الشديد ونكلت بهم بطريقة وحشية.

وتعيش أكثر من 750 عائلة فلسطينية في تلك المنطقة وفي احياء أخرى من البلدة القديمة في مدينة الخليل، ظروفا حياتية صعبة، جراء الإجراءات القمعية والعنصرية المتصاعدة التي تفرضها قوات الاحتلال، بالإضافة إلى اعتداءات المستوطنين المستمرة عليهم.

فمنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يخضع ما يقارب 11 حيا من أحياء البلدة القديمة إلى حظر التجول في ساعات المساء، ويمنع المواطنون من الخروج من منازلهم، وتفرض قوات الاحتلال قيودا مشددة على حركتهم، بالإضافة إلى عمليات التنكيل اليومية التي يتعرضون لها على يد جنود الاحتلال ومجموعات المستوطنين المسلحين.