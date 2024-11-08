اتصال هاتفي بين الرئيس عباس والرئيس المنتخب ترامب

وطن: جرى اتصال هاتفي بين الرئيس محمود عباس وبين الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

وقدم الرئيس، التهاني للرئيس الأميركي المنتخب بمناسبة فوزه في الانتخابات الأميركية.

وتمنى الرئيس عباس، النجاح والتوفيق للرئيس ترامب خلال ولايته الجديدة في قيادة الولايات المتحدة الأميركية نحو التقدم والازدهار، معربا عن استعداده للعمل مع الرئيس ترامب لتحقيق السلام العادل والشامل القائم على أساس الشرعية الدولية.

من جانبه، أكد الرئيس ترامب أنه سيعمل من أجل وقف الحرب، واستعداده للعمل مع الرئيس عباس والأطراف المعنية في المنطقة والعالم من أجل صنع السلام في المنطقة.