راصدة اعتداءات إسرائيلية جديدة.. "اليونيفيل": سنواصل مهامنا رغم الضغوط

وطن: أصدرت قوات الطوارئ الدولية العاملة في لبنان (اليونيفيل)، بياناً قالت فيه إن حفارتان وجرافة لجيش الاحتلال، قامت أمس الخميس بــ "تدمير جزء من سياج وهيكل خرساني في موقع تابع لليونيفيل في رأس الناقورة".

وأوضحت "اليونيفيل" أن "التدمير المتعمد والمباشر من قبل جيش الاحتلال لممتلكات واضحة المعالم تابعة لنا يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقرار 1701"، مضيفة "نذكّر مجدداً جيش الاحتلال وجميع الأطراف بالتزامها بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة في جميع الأوقات".

ورأت "اليونيفيل" أن حادثة أمس الخميس، "مثلها كمثل 7 حوادث مماثلة أخرى، لا تتعلق بوقوع قوات حفظ السلام في مرمى النيران المتبادلة، بل تتعلق بأفعال متعمدة ومباشرة من جانب جيش الاحتلال".

كما عبّرت "اليونيفيل" عن قلقها من قيام "جيش" الاحتلال بــ "تدمير وإزالة برميلين من البراميل الزرقاء التي تمثل خط الانسحاب الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان والاحتلال (الخط الأزرق) هذا الأسبوع، وقد شاهد جنود حفظ السلام جيش الاحتلال وهو يزيل أحد البراميل بشكل مباشر"، مضيفة أنه ومنذ تاريخ 30 أيلول/سبتمبر الماضي، "طلب جيش الاحتلال بشكل متكرر مغادرة جنود حفظ السلام مواقعهم بالقرب من الخط الأزرق من أجل سلامتهم".

وأكدت قوات حفظ السلام في لبنان أنه "على الرغم من الضغوط غير المقبولة التي تمارس على البعثة من خلال قنوات مختلفة، فإن جنود حفظ السلام سيواصلون القيام بمهام المراقبة والإبلاغ المنوطة بهم بموجب القرار 1701".

وتعرضت قوات "اليونيفيل" لأكثر من استهداف منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان، من بينها قصف "إسرائيل" برج المراقبة في مقر "اليونيفيل" في الناقورة، أسفر عن إصابة جنديين اثنين، ما استدعى إدانات دولية واسعة.

وطالب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الشهر الماضي، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بسحب قوات "اليونيفيل" من جنوبي لبنان، مدّعياً أن رفض سحبهم "يجعلهم أسرى بيد حزب الله بهدف توفّرهم دروعاً بشرية"، ومتبجحاً بأن ذلك "يعرّض حياتهم وحياة الجنود الإسرائيليين للخطر".

وأضاف نتنياهو، في تحدٍ واضح للمجتمع الدولي، أنّه قد "حان الوقت لإخراج جنود اليونيفيل من معاقل حزب الله ومناطق القتال".