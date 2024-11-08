اعلان عن قطع التيار الكهربائي في مناطق من محافظة أريحا والأغوار

وطن: تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا وذلك يوم السبت الموافق 9/11/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة أريحا والأغوار:

مضخات بلدية أريحا ، مطعم أبو الرائد ، الـتل فريك ، الديوك الفوقا ، الديوك التحتا ، القمة ، بلدية النويعمة والديوك ، مضخات النويعمة والديوك ، مصنع مياه جريكو ، معسكر الأمن الوطني (الكتيبة الثانية)، الدفاع المدني ، الرماية ، مدرسة عمر بن الخطاب ، مضخات الأمن الوطني ، شركة سند ، مدرسة مسقط , مدرسة النويعمة ، مول الشني ، برادايس ، إسكان الشرطة ، إسكان البنسيان ، تايجر لاند ، إسكان القمر 1 ، مخيم عين السلطان كامل ، باطون العودة ، البنانا لاند ، أمواج أريحا ، مضخات مياه قطيشات (شركة البساتين) ، الطاقة الشمسية ، جزء من شارع المنتزهات ، المرشحات ، مضخة نخيل فلسطين ، مضخة أبو جرار ، مضخة أبو خربيش ، برج جوال والمجاورين.



تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.