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شركة كهرباء القدس تعلن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في كفر عقب

08.11.2024 08:31 PM
شركة كهرباء القدس تعلن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في كفر عقب

وطن: أعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا  يوم السبت  9/11/2024 عن كل من المناطق التالية  :

أجزاء من كفرعقب وتشمل أجزاء من حي الطوري وتشمل: إسكان مطر غيث والمجاورين ، سوبرماركت السعيد والمجاورين ، سوبرماركت زغير  والمجاورين ، إسكان فرح والمجاورين ، مؤسسة بلا حدود والمجاورين ، إسكان الندى والمجاورين ، إسكان عويضة والمجاورين ، إسكان الرجبي والمجاورين ، إسكان أبناء القدس 2 والمجاورين ، روضة الحصاد والمجاورين.


تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.

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