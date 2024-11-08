شركة كهرباء القدس تعلن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في كفر عقب

وطن: أعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا يوم السبت 9/11/2024 عن كل من المناطق التالية :

أجزاء من كفرعقب وتشمل أجزاء من حي الطوري وتشمل: إسكان مطر غيث والمجاورين ، سوبرماركت السعيد والمجاورين ، سوبرماركت زغير والمجاورين ، إسكان فرح والمجاورين ، مؤسسة بلا حدود والمجاورين ، إسكان الندى والمجاورين ، إسكان عويضة والمجاورين ، إسكان الرجبي والمجاورين ، إسكان أبناء القدس 2 والمجاورين ، روضة الحصاد والمجاورين.



تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.