الاحتلال يمنع مقومات الحياة عن 80 ألف فلسطيني في شمالي غزة

وطن: أفادت مصادر محلية في غزة، مساء الجمعة، بأنّ هناك قرابة 80 ألف مواطن لا يزالون في مناطق شمالي قطاع غزة، مشيراً إلى أنّ الاحتلال لا يزال يمنع عنهم كل مقومات الحياة والمساعدات الإنسانية.

وأشارت إلى أنّ آلاف العائلات التي نزحت إلى غربي مدينة غزة، وهي تفترش الشوارع، في ظل عدم توفر الخيام التي تقيها الحر والبرد حالياً.

وتواصل قوات الاحتلال، ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزّة، لليوم الـ399 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار والنزوح.

وأعلن الدفاع المدني في غزة، في وقت سابق اليوم، انتشال 8 شهداء من منزل استهدفه الاحتلال قرب عيادة الدرج وسط مدينة غزة ليل أمس.

واستهدفت الزوارق الحربية التابعة للاحتلال، فجراً، شاطئ مخيم النصيرات ومدينة رفح وسط وجنوبي قطاع غزة بشكل مكثف.

كذلك يواصل الاحتلال لليوم الـ17 تعطيل عمل الدفاع المدني قسراً في مناطق شمالي قطاع غزّة بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي، وبات آلاف المواطنون هناك من دون رعاية إنسانية وطبية.

وفي جنوبي قطاع غزّة، تواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 أيار/مايو الماضي. وقال مصادر محلية إنّ "انفجاراتٍ كبيرة وقعت من جراء قصفٍ إسرائيلي استهدف خان يونس".

منظمة حقوقية: قطاع غزة أصبح "كومة من الدمار"

وفي السياق، قال مدير المكتب الأممي لحقوق الإنسان للأراضي الفلسطينية المحتلة، أجيث سونغاي، إنّ "جيش الاحتلال فشل في الالتزام بمعايير القانون الدولي الإنساني"، والتي أوصت بها محكمة العدل الدولية.

ووصف سونغاي في تصريحات صحافية اليوم الجمعة، قطاع غزة بأنه أصبح الآن "كومة من الدمار".

وأضاف أنّ "قوات الاحتلال تتعمّد استهداف الموارد الاقتصادية للفلسطينيين في غزة"، مردفاً :"نرى هجمات متكررة للجيش على المستشفيات والمرضى والمدنيين في شمالي قطاع غزة".

وأوضح المسؤول الأممي أنّ "إسرائيل تواصل إعطاء أوامر إخلاء فلسطينيين للانتقال من شمالي القطاع إلى جنوبه".

كما أشار إلى أنّ "الوكالات الأممية تعاني منذ السادس من تشرين الأول/أكتوبر الماضي للدخول إلى مناطق شمالي قطاع غزة".

وقبل أيام، أبلغ الوزير في حكومة الاحتلال يسرائيل كاتس، الأمم المتحدة، بـ"حظر العمل باتفاقية عام 1967 بين إسرائيل ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا - UNRA".

كما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأنّ "كاتس أمر المدير العام لوزارته، يعقوب بليتشتاين، بإبلاغ الأمم المتحدة بحظر العمل بالاتفاقية"، وذلك بعد أن وافق "الكنيست" على قانون يقضي بإنهاء أنشطة "الأونروا" في "الأراضي الفلسطينية المحتلة" قبل نحو 10 أيام.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها براً وبحراً وجواً على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 43469 مواطنًا، وإصابة نحو 102561 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرق، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم، في حصيلة غير نهائية مع تواصل العدوان.