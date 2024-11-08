شهداء في قصف على مواقع عدة في قطاع غزة

وطن: استشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون مساء اليوم الجمعة، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مواقع مختلفة في قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن شهيدين ارتقيا نتيجة قصف طيران الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة التحلية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما ارتقى عدد من الشهداء في قصف لطيران الاحتلال على منازل مواطنين في محيط صالة حمدان بمنطقة الجنينة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما أفادت المصادر ذاتها بارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 184 شهيدا، بعد استشهاد الزميل خالد أبو زر في قصف لطيران الاحتلال شمال القطاع.