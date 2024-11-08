الاحتلال يعتقل 8 شبان خلال اقتحامه قرية الطبقة جنوب غرب الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، ثمانية شبان، خلال اقتحامها قرية الطبقة جنوب غرب الخليل.

وذكرت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الطبقة وانتشرت في الطرقات وفي محيط منازل المواطنين، واعتقلت بشكل عشوائي ثمانية شبان من عائلتي حمدان وأبو راس، واقتادتهم الى البرج العسكري المقام على مدخل خرسا القريب من القرية.

يذكر أن المواطنين في تلك المنطقة يتعرضون وبشكل يومي لعمليات احتجاز واعتقال من قبل قوات الاحتلال، ويتم اقتيادهم إلى داخل ذلك البرج العسكري، ويخضعون لساعات طويلة لتحقيق ميداني، وينكّل بهم بشدة، ويتم الإفراج عن بعضهم ويعتقل آخرين.