الإعلام العبري: الصواريخ من لبنان لا تتوقف وتزيد من ناحية العدد والمدى

وطن: نقلت "القناة 12" العبرية أن "غضباً شديداً" يسود في أوساط مستوطني شمال فلسطين المحتلة بخصوص ما يقوله قادة جيش الاحتلال، "حول إمكانية عودتهم إلى المستوطنات في ظل الرشقات الصاروخية المستمرة من قبل حزب الله".

وقالت "القناة 12" إن "حزب الله يحافظ على قدراته الصاروخية وهي ستبقى بعد نهاية المعركة الحالية"، مضيفة "يجب التذكير أنه حتى بعد انتهاء هذه المعركة وعودة سكان الشمال، المؤسسة الأمنية والعسكرية لا تستطيع ضمان عدم إطلاق صواريخ من لبنان".

وتأتي التعليقات الآنفة بعد إطلاق المقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الصباح، رشقات صاروخية طالت حيفا ومحيطها وصولاً إلى الوسط.

وأوضحت القناة 12 العبرية "نحن نرى نيراناً لا تتوقف من لبنان، بل وتزيد من ناحية العدد والمدى".

وبينما يزعم مسؤولون في المستويين العسكري والسياسي في جيش الاحتلال، أن الهجمات الجوية الواسعة والعنيفة التي شنتها الطائرات الإسرائيلية بدءاً من أيلول/سبتمبر الماضي، أسفرت عن تدمير نسبة كبيرة من القدرات الصاروخية لحزب الله، خاصة الدقيقة منها، تثبت المقاومة الإسلامية في لبنان كذب الادعاءات الإسرائيلية وتقوم، كل فترة، باستخدام أنواع جديدة من الصواريخ الدقيقة، مستهدفة قواعد عسكرية في شمال فلسطين وصولاً إلى "تل أبيب".