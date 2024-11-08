القسام تنشر مقطعا لتفجير دبابة ميركافاه بعبوة ناسفة

وطن: بثت كتائب القسام لقطات لتفجير دبابة ميركافاه للاحتلال، في منطقة الخزندار بمدينة غزة، بعبوة ناسفة شديدة الانفجار.

وتظهر اللقطات تجهيز مقاتلي القسام للعبوة من نوع شواظ 3، وقيام أحدهم بالتقدم وزرعها في طريق آليات الاحتلال بالمنطقة، قبل الانسحاب بسلام.

ووفقا للمشاهد، فقد كانت جرافة للاحتلال، تقوم بسحب ناقلة جنود النمر معطوبة، بعد استهداف سابقا، وكانت تتبعها دبابة لحماية عملية الإخلاء من المكان.

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وبدا مثيرا، أن جرافة الاحتلال، وناقلة الجنود المعطوبة مرتا فوق العبوة الناسفة، دون التأثير عليها أوملاحظتها، تبع ذلك مرور الدبابة فوقها والتفجير بها بصورة مباشرة.