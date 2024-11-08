حزب الله يشن هجوما مركبا بالطائرات المسيرة والرشقات الصاروخية.. تل أبيب تحت القصف

وطن: شن حزب الله عصر اليوم هجوما مركبا بالصواريخ والطائرات المسيرة على مناطق واسعة شمال فلسطين المحتلة، طال مدينة تل أبيب.

وقالت مصادر عبرية ان نحو 5 صواريخ أطلقت من لبنان واستهدفت منطقة الوسط (تل أبيب) حيث دوت صافرات الإنذار في مناطق واسعة وسمع دوي انفجارات ضخمة في المكان.

وعقب قصف تل أبيب دوت صافرات الإنذار في مناطق واسعة شمال فلسطين المحتلة بدأت من المناطق الحدودية مع لبنان وصولا الى عكا ومحيطها.

ولمدة أكثر من نصف ساعة دوت صافرات الإنذار ورصد إطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيرة.

وسجل مستوطنون سقوط صواريخ في أماكن متفرقة من بينها دمار منزل في كفر ياسيف قرب عكا، وسقوط صواريخ على شوارع رئيسية.

ورصدت عدسات المستوطنين استنفار كبير للطائرات المروحية الإسرائيلية وهي تحلق في محاولة لتعقب وملاحقة الطائرات المسيرة التي نجحت في مواصلة تحليقها.