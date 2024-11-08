تشييع جثمان الشهيد حارث عوفي في مخيم طولكرم

وطن: شيعت جماهير شعبنا في طولكرم، بعد عصر اليوم الجمعة، جثمان الشهيد حارث محمد عوفي (22 عاما)، من مخيم طولكرم.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة، وسار باتجاه مخيم طولكرم، وسط التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا.

وتوجه المشيعون إلى منزل ذوي الشهيد في المخيم، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، ثم أدوا الصلاة على جثمانه الطاهر في مسجد السلام، قبل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء في ضاحية ذنابة شرق المدينة.

وكان الشهيد عوفي استشهد أمس الخميس برصاص قناص من قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على مخيم طولكرم، والذي أسفر أيضا عن إصابات نتيجة قصف طائرات الاحتلال المسيّرة عدة مواقع في المخيم، كما ألحق دمارا كبيرا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.