ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 43508 شهداء و102684 مصابا

وطن: أعلنت مصادر طبية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 43508 شهداء و102684 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية، 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 39 مواطنا، وإصابة 123 آخرين.

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.