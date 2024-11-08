القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف قاعدة "نيفاتيم" في النقب بصاروخ بالستي فرط صوتي واسقاط مسيرة امريكية

وطن: أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ القوة الصاروخية عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة "نيفاتيم الجوية في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين2" وقد وصل إلى هدفه بفضل الله.

كما أعلنت عن نجاح دفاعاتها الجوية في إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ_9 وذلك أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة الجوف فجر اليوم الجمعة، ليرتفع عدد الطائرات الأمريكية التي نجحت الدفاعات الجوية اليمنية في إسقاطها من هذا النوع إلى اثنتي عشرة طائرة خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لمعركة طوفان الأقصى.

واكدت القوات المسلحة اليمنية استمرارها "في إسناد الشعبين الفلسطيني واللبناني باستمرار فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي وكذلك العمليات العسكرية الإسنادية ومواجهة كافة التهديدات المعادية وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة وكذلك وقف العدوان على لبنان."