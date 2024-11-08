مستوطنون يحطمون أشجار زيتون بمسافر يطا

وطن: حطم مستوطنون، اليوم الجمعة، أشجار زيتون واعتدوا على ممتلكات المواطنين في منطقة "اغزيوية" بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفاد الناشط أسامة مخامرة بأن مستوطنين من مستوطنة "سوسيا" المقامة على أراضي المواطنين في المسافر، حطموا أشجار زيتون وقطعوا سياج وأنابيب مياه تعود ملكيتها للمواطن محمد موسى مخامرة، في منطقة اغزيوية في مسافر يطا.

وتضم مسافر يطا 12 قرية يعاني سكانها من خطر التهجير القسري منذ عقود بعد إقامة الاحتلال الإسرائيلي 10 مستوطنات وبؤر استيطانية ومناطق "إطلاق نار" للتدريبات العسكرية.

وتتعرض المسافر لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال والمستوطنين.