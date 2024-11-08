ميساء جيوسي تكتب لوطن: بين وعد بلفور وهجوم السنوار .. إعادة قراءة في وعد بلفور فيما بعد السابع من أكتوبر

وزارة الخارجية

الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني سنة 1917

عزيزي اللورد روتشيلد

يسرني أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالته بالتصريح التالي الذي يعبر عن التعاطف مع طموحات اليهود الصهاينة التي تم تقديمها للحكومة ووافقت عليها.

"إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين وستبذل قصارى جهدها لتحقيق هذه الغاية، على ألا يجري أي شيء قد يؤدي إلى الانتقاص من الحقوق المدنية والدينية للجماعات الاخرى المقيمة في فلسطين أو من الحقوق التي يتمتع بها اليهود في البلدان الاخرى أو يؤثر على وضعهم السياسي".

سأكون ممتناً لك إذا ما أحطتم الاتحاد الصهيوني علماً بهذا البيان.

المخلص

آرثر بلفور

النص المذكور أعلاه يعتبر من أشهر وأهم الرسائل التي خطت في تاريخنا الحديث، فبهذه العبارات سيتغير وجه الشرق الأوسط لعقود تتلوه لا بل وسيعاد تشكيل تحالفات وتكتلات، وستضيع حقوق وسيضرب عرض الحائط بكل الأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ففي الثاني من نوفمبر من كل عام تحل ذكرى وعد بلفور، وفي كل عام يعاد تذكير العالم بمأساة فلسطين والشرق الأوسط المتمثلة بمنح من لا يملك الأرض، وطنا لمن لا يستحقها. فمحاولة خلق وطن قومي لليهود لم تكن تتصل من قريب أو من بعيد بالشرق الأوسط ومن فيه، وإنما كان هذا بهدف التعامل مع تداعيات المسألة اليهودية ومحاولات أوروبا المحمومة للتخلص من اليهود لأسباب ليس هذا موضع ذكرها. حتى اليهود الذين وصلوا لأمريكا بعد اكتشافها لم يكونوا يحبذون انضمام يهود جدد قادمين من أوروبا لهم في هذا العالم الجديد، لاسيما وإن كانوا لا يتمتعون بثراء يمكنهم من خلاله تبوء مكانة هامة في هذا المجتمع الجديد.

وتحل ذكرى الوعد "المشؤوم" هذا العام في ظل تعقيدات شديدة جدا في منطقة الشرق الأوسط وتداعيات ليس من الواضح مما إذا كانت ستقف في حدود ما يمكن السيطرة عليه عند الوصول لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف للعدوان الإسرائيلي الغاشم على كل من لبنان وفلسطين، وما حمله من ارتدادات خطيرة في الإقليم والعالم بأسره. لكن مما لا شك فيه بأننا نشهد مرحلة غير مسبوقة وقد تكون تبعاتها شديدة الخطورة في تحقيق ما تصبو إليه الحركة الصهيونية من تحقيق توسع في المنطقة على حساب الفلسطينيين واللبنانيين وفرض وقائع جديدة على الأرض أثبتت الحوادث تاريخيا بأنه من الصعب إعادتها سيرتها الأولى. وليس أشد دلالة على ذلك من التوسع الاستيطاني المحموم في مناطق الضفة الغربية وغلاف غزة وغيرها من المناطق الفلسطينية منذ إعلان قيام دولة إسرائيل في العام 1948. ولم تتوقف إسرائيل يوما واحدا عن مصادرة الأرض وسرقة المياه والسيطرة على المقدرات الفلسطينية بكل شكل وفي أي مكان وزمان. ولم يثنها عن ذلك ما تبع ذلك من اتفاقيات سلام مع الدول العربية المحيطة لا سيما مع مصر والأردن وما تلاها من اتفاقيات السلام مع منظمة التحرير الفلسطينية عرفت باتفاقيات أوسلو. لكن إسرائيل تهوى قضم الأراضي تحت أي وكل مسمى. ولا تأبه بقرارات متكررة صدرت عن الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الدولية والتي قضت بما لا يجاوره الشك بعدم شرعية الاستيطان. وليس بالبعيد عن ذلك ما تم مصادرته من أراض للفلسطينيين في الضفة الغربية لصالح جدار الفصل العنصري. "يُتوقع أن يعزل الجدار العنصري عند الاكتمال من بنائه ما مساحته 733 كيلومترًا مربعًا من الأراضي الفلسطينية التي ستصبح داخل الجدار، وبالتالي يستولي عليها الاحتلال إضافة إلى الأراضي المحتلة عام48." ولم يوقف إسرائيل في هذا الشأن او يثنها رأي محكمة العدل الدولية الإستشاري والصادر عام 2004 بخصوص مدى مشروعية الجدار العازل الذي ، حيث أكدت المحكمة في فتواها القانونية بعدم مشروعية بناء الجدار العازل حيث أن هذا يتعارض بشكل صريح مع قواعد القانون الدولي، و بخاصة مع قواعد القانون الدولي الإنساني التي تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، و أيضا قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

لكن إسرائيل فوق كل الأعراف والقوانين الدولية، هذا ما ثبت بلا شك ومع مرور الوقت ولا سيما ما بعد السابع من أكتوبر.

حاولت إسرائيل على مدار العقود المنصرمة التعامل بأي شكل وكل شكل من شأنه التخلص من الفلسطيني الذي يشكل صموده على الأرض وتمسكه بحقوقه التاريخية عائقا في سبيل إقامة الدولة اليهودية وتحقيق الأحلام الصهيونية التي ترنو لقيام دولة لا وجود فيها سوى لليهود. ولعلنا شهدنا منذ عقود خلت ولاسيما مع بدء بناء جدار الفصل العنصري بأن حكومة شارون التي شرعت ببناء الجدار في العام 2002 وما تلاها من حكومات وصولا إلى ما نشهده اليوم في قطاع غزه هو تطبيقا لأيديولوجيا إسرائيلية تتمثل بالانتقال "من الأسلوب الاستعماري القديم القائم على السيطرة المباشرة على الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، إلى مرحلة أخرى تقوم على أيديولوجيا الانفصال عنهم والتحكم بحياتهم عن بعد"

قام العالم ولم يقعد بعد ما تلي من هجمات صبيحة السابع من أكتوبر من العام المنصرم، استهجن العالم ووقف مذهولا كيف للمقهورين المقموعين بغزة والمحاصرين لعقود والممنوعين من أبسط الحقوق الآدمية، كيف لهم أن يفكروا حتى بالهجوم على المحتل المسيطر على كل مناحي حياتهم. لعل الفلسطينيين أنفسهم كانوا ابعد ما يكونوا من تخيل قدرتهم على إنجاز ما تم إنجازه في السابع من أكتوبر. وقف العالم مذهولا كيف لحماس ومن ساندها آنذاك من الفصائل الفلسطينية ان تستطيع القيام بهذا الاختراق. ولا تزال تفاصيل الهجمات مجهولة وقد تظل مجهولة لعقود كثيرة قادمة. وفي هذا السياق اتسعت التكهنات وكثرت التنبؤات عمن اتخذ قرار "ساعة الصفر" لكن الأصابع جميعها اتجهت ليحيى السنوار، حيث دارت حول الرجل وما قام به الكثير من الروايات لكن العالم كله وقف شاهدا على لحظة استهدافه بمحض الصدفة من قبل مسيرة إسرائيلية وحارب حتى آخر أنفاسه. في نظر البعض يعد السنوار بطلا مغوارا، وفي نظر آخرين هو طائش متهور كان لقراره تبعات مميتة على شعبه والمحيط. لهؤلاء ما يستندون عليه وكذلك لمن لا يتفقون معهم ما يستندون عليه. لكن الطرفين ينسون ويتناسون ملايين الفلسطينيين الذين لا زالوا يرزحون تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي، عقود من الإجراءات التي أحالتهم إلى شعب يعيش في سجن مفتوح، يتنقلون على طرق تفصل بينهم وبين الإسرائيليين بتمييز عنصري واضح. يتنقلون خلال حواجز عسكرية تريهم كل أنواع القهر والذل رجالا، نساء، أطفالا وشيوخ. وفي ذات الوقت يرزح في سجون الاحتلال ألاف من المعتقلين الفلسطينيين الكثير منهم يعتقلون إداريا دون محاكمة أو توجيه أي تهم لهم. أضف لكل هذا وذاك ملايين اللاجئين المشتتين في دول العالم وفي مخيمات لبنان والأردن وسوريا وفلسطين يواجهون مصيرا غير معلوم في ظل القرارات الخطيرة والمتواترة التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية بحق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والتي تعمل على تقديم الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين من صحة وتعليم ومعونات غذائية. تم وقف عمل الأونروا في القدس المحتلة بقرار من الحكومة الإسرائيلية ولا زال مصير عملها وما تقدمه من خدمات خاصة لأهالي غزة في هذا الوقت الصعب مجهولا. أضف لكل ما ذكر تنصل إسرائيل من كل وأي من التبعات القانونية والالتزامات المترتبة عليها كقوة قائمة بالاحتلال.

إسرائيل اليوم تسابق الزمن والعالم لا يحرك ساكنا، تسابق الزمن بالإسراع بعملية التطهير العرقي في قطاع غزة بعد فشلها في محاولات متكررة للتهجير القسري لأهالي غزة وفشل مخططها الذي كان واضحا مع بداية الحرب بدفع الفلسطينيين عبر رفح لسيناء. وهذا ما رفضته الحكومة المصرية جملة وتفصيلا، محافظة بذلك على السيادة المصرية على أراضيها وبحق الفلسطينيين بالبقاء في أرضهم.

أختم بالقول بأن من وعد الصهاينة بوطن قومي في فلسطين هم الغرب، وعلى رأسهم بريطانيا وأمريكا وهما ومن يلف لفيفهما لا زالا يدعمان هذا الكيان الدخيل بكل ما أوتوا من قوة جاعلين منه قوة فوق كل القوانين والأعراف الدولية. حيث يقول نعوم تشومسكي بأن الدعم الأمريكي لإسرائيل يستند إلى حقيقة أن الصهيونية المسيحية تتمتع بقوة كبيرة جدا وتتجذر أصولها لما قبل الصهيونية اليهودية على حد تعبيره، تحديدا في إنجلترا، حيث كانت هي الحافز الرئيسي خلف إصدار وعد بلفور ودعم الاستيطان الإسرائيلي مستندين بذلك على نصوص الإنجيل، وهو جزء هام من الدعم المستمر للحركة الصهيونية. ويقول تشومسكي بأن ودرو ويلسون كان مسيحيا ملتزما يقرأ الإنجيل يوميا وهاري ترومان كذلك." وهو الذي يرى بإسرائيل

المرحلة الأخيرة من الاستعمار الأوروبي. ويلفت تشومسكي نظرنا إلى أن أكثر الدول دعما لإسرائيل هي الولايات المتحدة، استراليا وكندا وهي دول قامت على تطهير السكان الأصليين مستندين على الصهيونية المسيحية. ويقول تشومسكي انه في العام 1948 كان هناك انقساما بين ما تراه وزارة الخارجية الأمريكية وما يراه لبنتاغون فيما يتعلق بقيام دولة إسرائيل، ففي حين كانت مسألة اللاجئين والتعامل معهم من اهم ما نظرت إليه آنذاك وزارة الخارجية الأمريكية، فإن البنتاغون لم ير في قيام دولة إسرائيل سوى فرصة جيو استراتيجية وقاعدة عسكرية معتبرين إياها ثاني أكبر قاعدة عسكرية في منطقة الشرق الأوسط.

أخيرا. وعد بلفور الصهاينة بوطن قومي لليهود في فلسطين، فضاع الوطن واتهم أبناؤه المطالبين بحقوقهم بالإرهاب، بينما توج المحتل المغتصب للأرض بشرف "الدفاع عن النفس" وهو يقود حرب إبادة جماعية تطال الأطفال والنساء والشيوخ وتحيل غزة ومن بعدها الضفة إن أمكن له ذلك لأرض محروقة وملايين من الفلسطينيين بين التهجير والإبادة.