مقتل ضابط في جيش الاحتلال متأثرا بجروح أصيب بها جنوب لبنان

وطن: أعلن جيش الاحتلال، الجمعة، مقتل ضابط متأثرا بجروح أصيب بها في معارك جنوب لبنان، ما يرفع عدد قتلاه منذ بداية الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 781، بينهم 368 بالمعارك البرية بقطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان: “الرائد (احتياط) غي شبتاي، 39 عاما من الكتيبة 8207، لواء ألون (228)، توفي متأثرا بجراحه بعد إصابته بجراح بليغة في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، في معركة بجنوب لبنان”.

ووفقا لمعطيات الجيش ، يرتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023 إلى 781، بينهم 368 بالمعارك البرية في قطاع غزة.