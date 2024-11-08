مقتل ضابط في جيش الاحتلال متأثرا بجروح أصيب بها جنوب لبنان
08.11.2024 11:52 AM
وطن: أعلن جيش الاحتلال، الجمعة، مقتل ضابط متأثرا بجروح أصيب بها في معارك جنوب لبنان، ما يرفع عدد قتلاه منذ بداية الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 781، بينهم 368 بالمعارك البرية بقطاع غزة.
وقال جيش الاحتلال في بيان: “الرائد (احتياط) غي شبتاي، 39 عاما من الكتيبة 8207، لواء ألون (228)، توفي متأثرا بجراحه بعد إصابته بجراح بليغة في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، في معركة بجنوب لبنان”.
ووفقا لمعطيات الجيش ، يرتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023 إلى 781، بينهم 368 بالمعارك البرية في قطاع غزة.