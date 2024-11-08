مصادر عبرية: تقرير أولي عن وجود "رهائن اسرائيليين" في أمستردام

رام الله - وطن: أفادت مصادر عبرية نقلا عن شرطة العاصمة الهولندية أمستردام بأن هناك تقرير أولي عن وجود "رهائن اسرائيليين" بعد المواجهات التي شهدتها العاصمة بين مشجعين إسرائيليين ومؤيدين لفلسطين.

وقبل قليل، ذكرت وزارة خارجية الاحتلال أن وزير الخارجية جدعون ساعر يغادر في "زيارة سياسية عاجلة" إلى هولندا بالتنسيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد أحداث وصفتها بـ"الخطيرة" تعرض لها إسرائيليون، ردا على استفزازات قاموا بها بخصوص فلسطين.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أصدر جيش الاحتلال أوامر بمنع جنوده النظاميين والاحتياطيين من السفر إلى هولندا حتى إشعار آخر في حين ذكر الإعلام الإسرائيلي أن هولندا "لم تعط الموافقات اللازمة لطائرات الإجلاء الإسرائيلية".