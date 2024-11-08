في مواجهة 3 عناصر من حزب الله فقط .. مصادر عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن معركة قتل فيها 6 ضباط وجنود واصابة آخرين جنوب لبنان

رام الله - وطن: كشفت مصادر عبرية تفاصيل معركة في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل 6 جنود من جيش الاحتلال وإصابة آخرين.

وأوردت إذاعة جيش الاحتلال بعض تفاصيل المعركة التي جرت في 26 تشرين أول/أكتوبر الماضي، وأسفرت عن مقتل 6 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين بجروح.

ولفتت الإذاعة ان المعركة جرت في قرية عيترون الحدودية جنوب لبنان ، وأن القوة الإسرائيلية واجهت 3 عناصر من حزب الله فقط داخل منزل.

ولفتت ان القتال وإطلاق النار والقنابل اليدوية أستمر لعدة ساعات، حيث أدى الى اشتعال النار في المبنى وانهياره جزئيا، بينما دارت معركة طوال الليل لسحب القتلى والمصابين الإسرائيليين من مكان الاشتباك.