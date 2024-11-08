الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خمسة مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل واعتقلت رشدي الفاخوي وشرف الفاخوري، ومن بلدة يطا اعتقلت الشاب مصعب محمد موسى أبو سمرة، وأحمد عمر أبو صبحة.

وذكر الناشط الإعلامي محمد عوض، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد مفيد محمد اخليل (24 عاما) خلال مداهمة منطقة البياضة في بيت أمر، مضيفا أن جنود الاحتلال اقتحموا منزل الشهيد مفيد اخليل وخربوا جدرانه داخلية، وحطموا الأثاث وبعض المقتنيات، وزجاج مركبة، واعتدوا بالضرب المبرح على مجموعة من الشبان كانوا داخل المنزل، بعد أن احتجزوا العائلة في غرفة لأكثر من ساعتين.

وتواصل قوات الاحتلال إغلاق مداخل مدينة الخليل وبلداتها ومخيماتها ببوابات حديدية، كما شددت من إجراءاتها العسكرية في حارات البلدة القديمة وقرب الحرم الإبراهيمي