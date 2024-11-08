غارات للاحتلال على بلدات جنوب لبنان

وطن: شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، غارات على بلدات جنوب لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن الاعتداءات الإسرائيلية على قرى قضائي صور وبنت جبيل استمرت طوال الليل وحتى صباح الجمعة، مستهدفة بلدات الطيري، والسلطانية، وتبنين، وشقرا، وكونين، وخربة سلم.

وأضافت أن طيران الاحتلال شن غارة على مبنى وسط مدينة صور ما أدى إلى إصابات، كما استهدف بعد منتصف ليل الخميس/ الجمعة، بلدة المنصوري وأطراف بلدتي الغندورية وفرون بقضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية جنوبا.

وتعرضت بلدات علما الشعب، ووادي السلوقي، ومجدل سلم، ومدينة بنت جبيل، لقصف مدفعي إسرائيلي، أسفر عن أضرار جسيمة في المنازل والمحال التجارية بالمنطقة.