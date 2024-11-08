الاحتلال يقتحم مخيمات نابلس

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مخيمات: بلاطة، وعسكر القديم والجديد، والعين، بمحافظة نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيمي عسكر القديم والجديد، شرق نابلس، ومخيم العين غربا، وداهمت أحد المنازل وفتشته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مخيم بلاطة، وشرعت أعمال تخريب وتجريف للبنية التحتية، وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.