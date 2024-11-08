"سنجعل حيفا مثل كريات شمونة" .. حزب الله يقصف حيفا برشقة صاروخية

رام الله - وطن: أطلق حزب الله منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الجمعة رشقات صاروخية متعددة على مناطق في شمال فلسطين المحتلة.

واعلن حزب الله انه قصف قاعدة "ستيلا ماريس" البحريّة (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي) شمال غرب ‏حيفا، بصليةٍ صاروخيّة نوعية. ‏

وقالت وسائا إعلام عبرية ان حزب الله: أطلق منذ الصباح الباكر عشرات الصواريخ وصولاً إلى حيفا و جنوب الناصرة.

ودوت صافرات الانذار منذ ساعات الصباح في عشرات المستوطنات والمواقع العسكرية في شمال فلسطين المحتلة، وصولا الى مدينتي حيفا والناصرة.

وقال جيش الاحتلال انه رصد إطلاق 10 صواريخ في الرشقة الأخيرة التي استهدفت منطقتي حيفا والناصرة واعتراض بعضها.

وحسب المصادر العبرية فقد دوت صافرات الإنذار في نحو 40 مستوطنة جراء رشقة صواريخ أطلقت من لبنان، بينما سمعت أصوات انفجارات كبيرة في منطقة حيفا.

وبات حزب الله يقصف مدينة حيفا بشكل يومي لمرة واحدة على الأقل، حيث يسجل سقوط صواريخ بشكل مباشر على مناطق في المدينة، يقول حزب الله ان الاستهداف يطال قواعد عسكرية استراتيجية في خليج حيفا.

وتعهد حزب الله بتحويل مدينة حيفا الى مستوطنة كريات شمونة، التي تعد الأقرب حدوديا الى لبنان، والتي يستهدفها حزب الله ودمرها بشكل كبير.

ونشر حزب الله فاصل مصور في وقت سابق قال فيه "سنجعل حيفا مثل كريات شمونة والمطلة"