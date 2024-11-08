بعد تمزيقهم العلم الفلسطيني .. إصابة 10 مستوطنين وفقدان الاتصال بثلاثة في اشتباكات مع مؤيدين لفلسطين عقب مباراة بأمستردام

وطن: أعلنت خارجية الاحتلال أن 10 مستوطنين على الأقل أصيبوا وفُقد الاتصال بثلاثة آخرين في اشتباكات في أمستردام بعد انتهاء المباراة التي جمعت نادي أياكس أمستردام الهولندي بنادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي في الدوري الأوروبي، وانتهت بفوز الأول بنتيجة 5 أهداف مقابل لا شيء.

وأثار مشجعو فريق "مكابي تل أبيب" لكرة القدم الإسرائيلي، منتصف ليل الجمعة، فوضى وأعمال تخريب في العاصمة الهولندية أمستردام عقب المباراة التي جمعت فريقهم مع "نادي أياكس أمستردام" الهولندي ضمن الدوري الأوروبي.

وأعلن جيش الاحتلال اليوم الجمعة أنه يستعد لإرسال قوة إلى هولندا للمساهمة في إجلاء المستوطنين، مضيفا أن البعثة "ستصل بطائرة شحن وستضم فرقا طبية وأخرى للإنقاذ".

واندلعت اشتباكات بين مؤيدين لفلسطين مع مشجعين إسرائيليين عقب قيام بعضهم بتمزيق علم فلسطين في شوارع امستردام.

وقد قال مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إن على الإسرائيليين في أمستردام تجنب التنقل في الشوارع والبقاء في غرف الفنادق، بينما قالت الخارجية إن الوضع بدأ يهدأ في العاصمة الهولندية، وإن على الإسرائيليين التزام الفنادق.

من جهتها، ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أنه تمت إحاطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته الجديد غدعون ساعر بشأن الحادثة.